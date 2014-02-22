Жіноча збірна Голландії виграла командну гонку Ігор у ковзанярському спорті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми брали участь 8 команд, які змагалися за системою плей-офф, з ¼ фіналу.

У вирішальному забігу голландкам протистояла команда Польщі, але сили виявилися надто нерівні. Голландки, які домінували протягом всього олімпійського турніру у ковзанярському спорті, легко довели свою перевагу, випередивши суперниць на 7,5 секунд. Результат Голландії, в складі якої виступали Маррит Ленстра, Йорин Тер Морс і Ірен Вюст, склав 2 хвилини, 58,05 секунди (олімпійський рекорд). Польки подолали дистанцію за 3 хвилини 05,55 секунди.

У малому фіналі перемогу здобула збірна Росії, яка завоювала бронзові медалі.

Збірна України в цьому виді програми участі не брала.