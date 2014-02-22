Збірна Росії виграла чоловічу біатлонну естафету на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні на старт вийшли представники 19 команд.

Росіяни всю гонку йшли в групі лідерів, навіть незважаючи на те, що постійно витрачали час на вогневих рубежах на додаткові патрони (близько 10 секунд на 1 постріл). У підсумку, команда витратила 8 додаткових патронів, але не пробігла жодного штрафного кола.

На останній вогневий рубіж одночасно прийшли чотири команди - Росії, Німеччини, Австрії і Норвегії. І тут здали нерви у норвежця Еміля-Хегле Свендсена. Він з 8 патронів не зміг розстріляти 5 мішеней, закривши тільки 4 і відправившись на штрафне коло.

Вже по ходу дистанції від команд Німеччини і Росії відстав по швидкості представник Австрії Домінік Ландертингер, а у фінішному спурті росіянин Антон Шипулін виявився сильнішим за німця Симона Шемппа.

У підсумку, збірна Росії у складі Олексій Волков, Євген Устюгов, Дмитро Малишко і Шипулін показали результат 1 годину 12 хвилин 15,9 секунди. Збірна Німеччини відстала на 3,5 секунди, Австрії - на 29,8 секунди.

Збірна України фінішувала на 9-му місці - відставання 2 хвилини 05,2 секунди.