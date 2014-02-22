Чоловічу командну гонку в ковзанярському спорті на Іграх виграла збірна Голландії

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні брали участь 8 національних команд, які змагаються за системою плей-офф - з чвертьфіналу.

У вирішальному забігу голландцям протистояла збірна Південної Кореї, але команда Голландії, яка є безумовним лідером у світовому ковзанярському спорті, перемогла з явною перевагою. До того ж, голландці встановили новий олімпійський рекорд - 3 хвилини, 37,71 секунди. Результат Кореї - 3:40,85.

У забігу на третє місце збірна Польщі з результатом 3 хвилини 41,44 секунди, обігнала команду Канади - 3:44,27.

Збірна України в цьому виді програми участі не брала.