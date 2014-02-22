Чоловічу командну гонку в ковзанярському спорті на Іграх виграла збірна Голландії
17:10, 22 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився фінал олімпійського турніру з ковзанярського спорту в командній гонці серед чоловіків, де перемогу здобула команда Голландії.
Свен Крамер / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні брали участь 8 національних команд, які змагаються за системою плей-офф - з чвертьфіналу.
У вирішальному забігу голландцям протистояла збірна Південної Кореї, але команда Голландії, яка є безумовним лідером у світовому ковзанярському спорті, перемогла з явною перевагою. До того ж, голландці встановили новий олімпійський рекорд - 3 хвилини, 37,71 секунди. Результат Кореї - 3:40,85.
У забігу на третє місце збірна Польщі з результатом 3 хвилини 41,44 секунди, обігнала команду Канади - 3:44,27.
Збірна України в цьому виді програми участі не брала.
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