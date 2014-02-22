Переможцями у змаганнях сноубордистів у паралельному слаломі на Іграх стали австрійка Дуймовиц і росіянин Уайлд

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми спортсмени змагалися за системою плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу.

У чоловіків у фіналі натуралізований американець Уайлд приніс Росії вже другу золоту медаль на Іграх у Сочі. У першому заїзді він заробив перевагу над Жаном Коширом зі Словенії 0,12 секунди, а в другому проїхав на 0,01 секунди гірше, але загальну перевагу зберіг - 0,11 секунди. Третє місце зайняв представник Австрії Бенджамін Карл.

У фіналі жіночих змагань Дуймовиц програла перший заїзд на червоній доріжці німкені Анке Карстенс у 0,72 секунди, помилилася у другому заїзді, але, тим не менше, зуміла обігнати суперницю на самому фініші з мізерною перевагою в 0,12 секунди. Третє місце посіла ще одна представниця Німеччини Амелі Кобер.

Представників України в цьому виді програми не було.