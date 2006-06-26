Закінчився другий тайм матчу Україна - Швейцарія

На 75-й Гусин після кутового в боротьбі перед воротами вистрибнув вище за всіх і переправив м`яч – удар пройшов біля самісінької штанги.

Заміна у України: Ротань замість Калініченка.

Відчувається як зростає напруга, наближається кінець гри, помилки в захисті дедалі дорожчі, а не атакувати не можна.

Барнетта на лінії української штрафної прямою ногою б`є в гомілку Ващука. Ващук з лікарями за полем, жовта картка залишається в кишені у судді.

На 82-й Ротань проходом зліва загострює ситуацію, але пас вийшов задалеким.

На 83-й кутовий біля воріт України, відбиває Шовковський.

На 85-й три захисники валять Вороніна на вході в штрафну. З травмою виносять Маньїна.

89-а хвилина. 0:0. Кутовий подає Ротань. Воротар грає невпевнено, але м`яч за боковою. Подача ауту також легко виноситься, і ось уже Тімощук і Стреллер в боротьбі за м`яч в центрі.

Додано три хвилини. Барнетта прострілює наскрізь штрафну, вступає в гру Шовковський, знову накат, знову Шовковський. Контратака, Шевченко, боротьба, аут. Швейцарія атакує, аут.

0:0. Додатковий час.