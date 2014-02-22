Сьогодні в Сочі буде розіграно сім комплектів нагород

Як повідомляє УНІАН, представники збірної України візьмуть участь у трьох видах програми.

У біатлоні відбудеться останній вид програми - чоловіча естафета. На відміну від жіночої збірної, яка сьогодні була одним з фаворитів змагань і цілком передбачувано стала чемпіоном Ігор, чоловіча команда України є середняком і на нагороди реально не претендує. У Сочі вона стартує лише під 10-м номером з 19 команд. У складі команди, виступлять Дмитро Підручний, Андрій Дериземля, Артем Прима і Сергій Семенов.

У лижному спорті відбудеться жіночий марафон - гонка на 30 кілометрів. Україну в цій гонці представлять Валентина Шевченко, Марина Анцибор та Катерина Григоренко. Найбільш високого результату ми очікуємо від Шевченка, якій цілком під силу потрапити в 20-ку найсильніших.

У чоловічому гірськолижному слаломі на старт вийде Дмитро Мицак, для якого успіхом буде потрапляння до числа 50-ти найсильніших за підсумками змагань.

Також завтра відбудуться дві командні гонки переслідування у ковзанярському спорті - жіноча і чоловіча, будуть розіграні дві медалі у паралельному слаломі в сноуборді - також чоловічому і жіночому, і відбудеться матч за бронзову медаль в чоловічому хокейному турнірі між збірними США і Фінляндії.