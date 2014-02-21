Збірна Норвегії зберегла лідерство в загальнокомандному заліку

Як повідомляє кореспондент УНІАН, норвезька команда є єдиною, на рахунку якої є десять золотих нагород Ігор.

На даний момент на рахунку збірної Норвегії 10 золотих, 4 срібні та 8 бронзових нагород. Також в десятку найсильніших входять команди Росії (9-10-7), Канади (9-10-5), США (9-7-11), Німеччини (8-4-3), Голландії (6-7-9), Швейцарії (6-3-2), Білорусі (5-0-1), Франції (4-4-7) і Польщі (4-4-0).

За загальною кількістю нагород лідирує збірна США - 27 медалей, 26 нагород у Росії і 24 - у Канади.

Усього золоті нагороди вибороли представники 21-ї країни.

Збірна України, яка завоювала сьогодні золоту медаль в жіночій естафеті в біатлоні, тепер має показники 1-0-1 і займає 20-е місце в таблиці.

Всього в таблиці медалістів представлені 26 національних збірних.