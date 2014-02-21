Збірна Канади виграла у США в півфіналі хокейного турніру

21:13, 21 лютого 2014
Спорт
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У Сочі завершився другий півфінальний матч хокейного турніру Ігор-2014, в якому збірна Канади обіграла команду США з рахунком 1:0.

Канада - США / Reuters

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій грі визначався суперник збірної Швеції по фіналу Ігор.

Єдиний гол в цьому матчі збірна Канади забила на самому початку другого періоду, коли на 22-й хвилині відзначився Джеймі Бенн.

Таким чином, у фіналі зіграють Канада і Швеція, а в матчі за 3-е місце - США і Фінляндія.

Як повідомляв УНІАН, раніше, в першому півфіналі збірна Швеції здолала команду Фінляндії з рахунком 2:1.

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