Збірна Канади виграла у США в півфіналі хокейного турніру

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій грі визначався суперник збірної Швеції по фіналу Ігор.

Єдиний гол в цьому матчі збірна Канади забила на самому початку другого періоду, коли на 22-й хвилині відзначився Джеймі Бенн.

Таким чином, у фіналі зіграють Канада і Швеція, а в матчі за 3-е місце - США і Фінляндія.

Як повідомляв УНІАН, раніше, в першому півфіналі збірна Швеції здолала команду Фінляндії з рахунком 2:1.