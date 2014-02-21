Росіянин Віктор Ан став п'ятикратним чемпіоном Ігор у шорт-треку

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фінальному забігу брали участь чотири спортсмени.

Ан затримався на старті, більшу частину дистанції проїхавши на останньому місці. Але, на передостанньому колі, він обігнав всіх суперників, а на останньому - втримав перевагу.

Ан показав результат 41,312 секунди, китаєць Дацзин У - 41,516, а канадець Чарлі Корнайер - 41,617.

Для Ана це п'ята золота медаль в кар`єрі і друга на Іграх у Сочі.

Представників України в цьому виді програми не було.