Росіянин Віктор Ан став п'ятикратним чемпіоном Ігор у шорт-треку
20:00, 21 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився фінал в шорт-треку на дистанції 500 метрів, де олімпійським чемпіоном став Віктор Ан.
Віктор Ан / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фінальному забігу брали участь чотири спортсмени.
Ан затримався на старті, більшу частину дистанції проїхавши на останньому місці. Але, на передостанньому колі, він обігнав всіх суперників, а на останньому - втримав перевагу.
Ан показав результат 41,312 секунди, китаєць Дацзин У - 41,516, а канадець Чарлі Корнайер - 41,617.
Для Ана це п'ята золота медаль в кар`єрі і друга на Іграх у Сочі.
Представників України в цьому виді програми не було.
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