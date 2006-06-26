Зіграно три чверті матчу Україна – Швейцарія

Після відпочинку українці першими вирішили спробувати на міцність ті ворота, які захистили в першому таймі. Простріл справа, боротьба. Простріл зліва – Воронін б`є головою з 12 метрів – на метр за дальню штангу.

На 48-й хвилині Якин жорстко фолить на Вороб`ї – це, мабуть, вже третій випадок, коли питання про жовту картку вирішується вдало для швейцарців

На 49-й з 20 метрів б`є Якин, м`яч головою зустрічає Гусин.

На 50-й з 26 метрів б`є Воронін - грає Цубербюллер.

Швидкість гри падає, обидві команди залюбки розігрують м`яч у середині, чекають моменту.

На 55-й – кутовий і щільна командна атака Швейцарії, одразу контратака України – ситуація повторюється біля других воріт.

На 58-й високий Дежен знімає м`яч з голови у Шевченка після навісу до штрафної справа.

На 59-й – перша жовта картка. Барнетта поштовхом в спину обірвав атаку Шевченка за два метри до кута свого штрафного майданчика. Бив Шевченко. Кабаньяс, стоячи в “стінці”, прикрив передпліччям обличчя, а м`яч від його руки пішов за лицьову лінію.

Вже за хвилину Кабаньяс із стрибком наступив на гомілку Несмачному, знову без покарання. Несмачний одержує допомогу за полем.

Друга заміна у Швейцарії: Марко Стреллер замість Хакана Якина, - готується вістря атаки.

На 65-й знову Воронін б`є після подачі справа, бувши за 13 метрів перед воротами – м`яч йде вгору високою дугою.

66-а – атака Швейцарії, перервана при вході до штрафної.

На 67-й – класний удар Шевченка з лінії штрафної, сильний, з ходу, з-під захисника, воротар навіть не ворухнувся, але поряд зі штангою. За хвилину – щось схоже, але набагато слабкіше – від Кабаньяса.