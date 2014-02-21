Американка Шиффрін виграла у гірськолижному слаломі на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні на Іграх брали участь 60 спортсменок.

Шиффрін стала лідером змагань вже після першої спроби. А в другій, незважаючи на грубу помилку внизу траси, незадовго до фінішу, зуміла втриматися на ногах і завершити змагання з кращим результатом.

Шиффрін показала сумарний результат 1 хвилина 44,54 секунди. На 0,53 секунди від неї відстала австрійка Марліз Шілд. На третьому місці ще одна представниці Австрії Катрін Зетель, відстала на 0,81 секунди.

У цих змаганнях Україну могла представляти Богдана Мацьоцька, але спортсменка напередодні виїхала з Сочі на знак протесту проти дій української влади щодо протестуючих на Майдані Незалежності в Києві.