Американка Шиффрін виграла у гірськолижному слаломі на Іграх
19:12, 21 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершилися гірськолижні змагання в слаломі серед жінок, де олімпійською чемпіонкою стала спортсменка із США Мікаела Шиффрін.
Мікаела Шиффрін / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні на Іграх брали участь 60 спортсменок.
Шиффрін стала лідером змагань вже після першої спроби. А в другій, незважаючи на грубу помилку внизу траси, незадовго до фінішу, зуміла втриматися на ногах і завершити змагання з кращим результатом.
Шиффрін показала сумарний результат 1 хвилина 44,54 секунди. На 0,53 секунди від неї відстала австрійка Марліз Шілд. На третьому місці ще одна представниці Австрії Катрін Зетель, відстала на 0,81 секунди.
У цих змаганнях Україну могла представляти Богдана Мацьоцька, але спортсменка напередодні виїхала з Сочі на знак протесту проти дій української влади щодо протестуючих на Майдані Незалежності в Києві.
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