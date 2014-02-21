Присвячуємо цю перемогу всьому українському народу – Бубка

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Зокрема, Бубка зазначив: «Цю перемогу присвячуємо всьому українському народу. Вірю, що в цей нелегкий час для країни, ця медаль зможе об’єднати нас і в Україні запанує мир, спокій і благополуччя. Країна може пишатись, що на головному планетарному спортивному форумі майорітиме синьо-жовтий стяг і лунатиме гімн України. До цієї золотої нагороди ми йшли цілих 20 років. Дівчата – великі молодці, зробили все, що від них залежало. Пишаємось ними. Ми вболівали на трибунах з траурними стрічками і з прапорами, на яких було написано «За мир! За Україну!» Сьогодні великий день для кожного з нас».

Також Сергій Бубка зазначив, що два дні тому разом з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком зустрівся з біатлоністками. «Було важливо вселити у них віру, що вони все можуть і що у них все вийде, адже їх підтримує багатомільйонна армія уболівальників», - наголосив головний олімпієць країни.

Як повідомляв УНІАН, жіноча збірна України з біатлону стала чемпіоном Олімпійських Ігор-2014 в естафеті.