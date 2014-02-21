Збірна Канади з керлінгу стала чемпіоном Ігор у Сочі

Як передає кореспондент УНІАН, фінальний матч пройшов з явною перевагою північноамериканської команди.

Суперником збірної Канади у фіналі була команда Великобританії. У грі, що складається з 10 ендів, вже після половини матчу, 5-го енду, канадці вигравали з рахунком 6:2. А у 6-му енді довели його до 8:2. В наступних двох раундах суперники набрали по одному очку і, в підсумку, матч завершився достроковою перемогою канадців після восьмого енду - 9:3. Збірна Великобританії виявилася, перш за все, психологічно не готовою до боротьби за перемогу на Олімпіаді.

У матчі за бронзові нагороди збірна Швеції переграла команду Китаю - 6:4.