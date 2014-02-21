Українські біатлоністки стали чемпіонками Ігор в жіночій естафеті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні на старт вийшли 17 команд.

Вже на старті гонки з боротьби за медалі вибули дві команди-фаворити. У німкені Франциски Пройс були проблеми з гвинтівкою після падіння спортсменки на трасі. У гвинтівку потрапив сніг і вона провела на першому вогневому рубежі близько п'яти хвилин, в основному, займаючись продуванням зброї. А француженка Марі-Лор Брюне зовсім впала, після чого вона втратила свідомість. Команда після цього завершила гонку.

В числі лідерів залишилися збірні України, Росії і Норвегії. У цій компанії українки істотно випереджали опоненток по швидкості, виграючи з перевагою в 30-40 секунд. Більше того, команда відмінно впоралася зі стрільбою, допустивши на восьми вогневих рубежах всього 5 промахів. А на останньому етапі Олена Підгрушна, яка протягом усієї Олімпіади перебувала в поганому функціональному стані, зуміла витримати прес з боку суперниць.

У підсумку, четвірка у складі сестер Валентини та Віти Семеренко, Юлії Джими і Олени Підгрушної виграла гонку. На другому місці збірна Росії, на третьому - Норвегії.