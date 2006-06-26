Перерва в матчі Україна - Швейцарія

Після 23-ої хвилини українська збірна підвищила швидкість і двічі вийшла на небезпечні моменти. Швейцарці відбили простріл справа, а на 26-й Калініченко вдарив здалеку вище воріт. Вдаються рейди з глибини поля Гусину. Перевага переходить до України.

На 28-й двічі підряд бив по воротах з лінії штрафної Шалаєв: раз у захисників і сам же добивав. Вище воріт.

На 30-й хвилині далекий, несильний, але стрибучий удар прийняв Шовковський.

Швейцарці провели першу заміну на 33-й хвилині: Джуру на Гріхтіха, - Кобі Кун зміцнює захист.

На кілька хвилин гра в`язне в центрі поля, спершу на швейцарській половині, потім ближче до української штрафної. На 37-й Маньін здалека навішує на вихід до штрафної, підтримати нема кому. На 38-й Якин подає кутовий зліва, Шовковський вибив кулаком, швейцарці повернули м`яч у середині поля і ще раз довели атаку до удару.

На 39-й Несмачний у боротьбі без порушення перервав прорив правим краєм Дежена. На 40-й Калініченко потрібний лікар після підкату Барнетта. На 42-й атаку Барнетта на межі фолу (в ноги і в корпус) переривають Ващук і Тімощук, навіс справа, у грі Шовськовський. На 44-й кутовій подає Україна - після того як Гріхтіх не дав Вороніну прийняти дальній пас - але неефективно.

Додано одну хвилину. Україна сумбурно тисне з правого кута штрафної. Калініченко подає штрафний здалеку, м`яч до штрафної і не доходить. 0:0.