Канадка Томпсон стала чемпіонкою Ігор у змаганнях фристайлісток з скі-кросу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми спортсменки змагалися за системою плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу.

У вирішальному заїзді найспритнішою виявилася Томпсон (результат у цій дисципліні не фіксується). Слідом за ним фінішну риску перетнула ще одна канадка Келсі Серва, а бронзову медаль завоювала представниця Швеції Анна Холмлунд.

Представників України в цьому виді програми не було.