Канадка Томпсон стала чемпіонкою Ігор у змаганнях фристайлісток з скі-кросу
13:03, 21 лютого 2014Спорт
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У Сочі розіграний перший комплект нагород дня, де у змаганнях з фрістайлу у дисципліні скі-крос олімпійською чемпіонкою стала Маріель Томпсон.
Скі-крос / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми спортсменки змагалися за системою плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу.
У вирішальному заїзді найспритнішою виявилася Томпсон (результат у цій дисципліні не фіксується). Слідом за ним фінішну риску перетнула ще одна канадка Келсі Серва, а бронзову медаль завоювала представниця Швеції Анна Холмлунд.
Представників України в цьому виді програми не було.
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