«Динамо» повернуло Ротаня «Дніпру»

Півзахисник Руслан Ротань перейшов до дніпропетровського «Дніпра». Контракт з гравцем підписаний на 3 роки, повідомляє прес-служба ФК «Динамо Київ».

Нагадаємо, що Руслан прийшов в «Динамо» 2,5 року назад саме з «Дніпра». За час, проведений в «Динамо», Ротань зіграв в 49 матчах у чемпіонаті України (забив 5 м`ячів), 8 – у єврокубках (2 забитих м`яча), а також у 8 поєдинках в рамках розіграшу Кубка України (1 гол).

Також за цей час в колекції трофеїв Руслана Ротаня відбулося збільшення: «Динамо» разом з Русланом виграло одне чемпіонство, два Кубки України і два Суперкубки України.