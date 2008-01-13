«Динамо» повернуло Ротаня «Дніпру»
13:58, 13 січня 2008Спорт
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Контракт підписаний на 3 роки
|Руслан Ротань
Нагадаємо, що Руслан прийшов в «Динамо» 2,5 року назад саме з «Дніпра». За час, проведений в «Динамо», Ротань зіграв в 49 матчах у чемпіонаті України (забив 5 м`ячів), 8 – у єврокубках (2 забитих м`яча), а також у 8 поєдинках в рамках розіграшу Кубка України (1 гол).
Також за цей час в колекції трофеїв Руслана Ротаня відбулося збільшення: «Динамо» разом з Русланом виграло одне чемпіонство, два Кубки України і два Суперкубки України.
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