"Шахтар" зіграв внічию в першому матчі плей-офф Ліги Європи з "Вікторією"

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший офіційний матч "Шахтаря" в 2014-му році вийшов вельми неяскравим з малою кількістю по-справжньому небезпечних моментів і проходив у приблизно рівній боротьбі.

Доля матчу вирішилася протягом трьох хвилин в середині другого тайму. На 62-й хвилині гравець "Вікторії" Тецл з передачі Чішовскі відкрив рахунок. Але вже в атаці у відповідь гірників, через 3 хвилини, відмінним пасом Даріо Срни скористався Луїс Адріано, який відновив рівновагу.

У час гри, що залишився, нічия збереглася.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Дніпро" виграв у англійського "Тоттенхема", "Чорноморець" зіграв внічию з французьким "Ліоном", а "Динамо" програло іспанській "Валенсії".

Матчі-відповіді відбудуться 27 лютого.

