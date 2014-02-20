"Шахтар" зіграв внічию в першому матчі плей-офф Ліги Європи з "Вікторією"
У Чехії завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому донецький "Шахтар" зіграв внічию з місцевою "Вікторією" (Пльзень) - 1:1
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Перший офіційний матч "Шахтаря" в 2014-му році вийшов вельми неяскравим з малою кількістю по-справжньому небезпечних моментів і проходив у приблизно рівній боротьбі.
Доля матчу вирішилася протягом трьох хвилин в середині другого тайму. На 62-й хвилині гравець "Вікторії" Тецл з передачі Чішовскі відкрив рахунок. Але вже в атаці у відповідь гірників, через 3 хвилини, відмінним пасом Даріо Срни скористався Луїс Адріано, який відновив рівновагу.
У час гри, що залишився, нічия збереглася.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Дніпро" виграв у англійського "Тоттенхема", "Чорноморець" зіграв внічию з французьким "Ліоном", а "Динамо" програло іспанській "Валенсії".
Матчі-відповіді відбудуться 27 лютого.