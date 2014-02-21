Сьогодні в Сочі буде розіграно сім комплектів нагород

Як повідомляє кореспондент УНІАН, збірна України братиме участь тільки в одному виді програми - жіночій біатлонній естафеті, але саме тут вона матиме останній реальний шанс завоювати ще одну нагороду на Іграх.

Біатлоністки вийдуть на старт в найсильнішому складі і після тривалого відпочинку. Нагадаємо, що в змішаній естафеті тренери нашої команди, яка спочатку мала мінімум шансів увійти до призової трійки, вирішили знехтувати результатом і виставили запасних саме на жіночих етапах - Наталю Бурдигу і Марію Панфілову. Тепер, в жіночій естафеті на старт вийдуть всі найсильніші - сестри Валентина і Віта Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Команда посіяна під другим стартовим номером, позаду збірної Німеччини, але попереду Росії, Норвегії і «решти світу». Українки одні з безумовних фавориток перегонів і, в тому числі, можуть поборотися не просто за медаль, а за перемогу.

Також у п'ятницю відбудуться змагання в гірськолижному спорті - жіночий слалом, де могла виступити Богдана Мацьоцька, але через події в Києві залишила Ігри на знак протесту проти дій української влади.

Ще медалі будуть розіграні в чоловічому керлінгу, фрістайлі (скі-крос, жінки) та шорт треку - жіночий забіг на 1000 метрів і чоловічі на 500 м та естафета.