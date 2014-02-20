Збірна Норвегії зберегла лідерство в загальнокомандному заліку Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, команда має перевагу над найближчими суперниками в дві золоті медалі.

На рахунку збірної Норвегії зараз 10 золотих, 4 срібні та 7 бронзових медалей. А десятку найсильніших також входять команди США (8-6-11), Німеччини (8-4-3), Росії (7-9-7), Канади (7-9-4), Голландії (6-7-9), Швейцарії (6-3-2), Білорусі (5-0-1), Франції (4-4-7) і Польщі (4-4-0).

Усього золоті медалі на рахунку команд 20 країн.

За загальною кількістю медалей лідирує збірна США, на рахунку якої 25 нагород. У Росії 23 медалі, Голландії - 22.

У збірної України, як і раніше на рахунку 1 бронзова нагорода і вона замикає таблицю медалістів, ділячи 25-26 місця з командою Казахстану.