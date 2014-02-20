"Дніпро" виграв, "Чорноморець" зіграв внічию, а "Динамо" програло в Лізі Європи

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Всі три команди грали свої перші матчі вдома, але для киян це виявилося умовністю. Через події в Києві комана свій перший матч проводила на нейтральному полі в Нікосії (Кіпр) при майже порожніх трибунах. Місцевих футбольних фанатів гра одного з провідних українських клубів проти іспанської «Валенсії» не зацікавила. Матч проходив у запеклій, але малоцікавій і нерезультативній боротьбі до 79-ї хвилини. І в цей момент іспанцям вдалася атака, яку точним ударом завершив Варгас. А вже в доданий арбітром час Фегулі забив другий гол - 0:2. Тепер шанси киян на перемогу за сумою двох матчів звелися до мінімуму.

У свою чергу, дніпропетровський «Дніпро» приймав вдома лондонський «Тоттенхем» і при приблизно рівній грі зумів наприкінці вирвати перемогу. Єдиний гол на 81-й хвилині забив Євген Коноплянка, який реалізував пенальті. Тепер на матч у столиці Англії дніпропетровський клуб їде з мінімальною перевагою.

Нарешті, в Одесі «Чорноморець» приймав французький «Ліон» і зіграв безгольову нічию. Команда Романа Григорчука мала невелику перевагу над опонентом, але реалізувати його так і не зуміла - 0:0.

Також сьогодні пізніше ввечері донецький «Шахтар» проведе матч у Чехії з «Вікторією» (Пльзень).

Матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 27 лютого.