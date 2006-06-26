Розпочався матч Україна – Швейцарія

(стартовий склад)

Розпочався матч Україна – Швейцарія. У стартовому складі: Шовковський, Несмачний, Шевченко, Тимощук, Шалаєв, Гусєв, Воронін, Гусин, Воробей, Ващук, Калініченко. У Швейцарії: Цубербюлер, Джуру, Маньїн, Фогель, Кабаньяс, Вікі, Фрай, Барнетта, Мюллер, Якин, Дежен. За приблизними оцінками, на стадіоні "Рейненергі" в Кьолні 4-5 тисяч українських болільників, проти 15-17 швейцарських.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter