Розпочався матч Україна – Швейцарія
22:02, 26 червня 2006Спорт
335
(стартовий склад)
Розпочався матч Україна – Швейцарія.
У стартовому складі: Шовковський, Несмачний, Шевченко, Тимощук, Шалаєв, Гусєв, Воронін, Гусин, Воробей, Ващук, Калініченко.
У Швейцарії: Цубербюлер, Джуру, Маньїн, Фогель, Кабаньяс, Вікі, Фрай, Барнетта, Мюллер, Якин, Дежен.
За приблизними оцінками, на стадіоні "Рейненергі" в Кьолні 4-5 тисяч українських болільників, проти 15-17 швейцарських.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter