Американка Боумен виграла змагання фристайлисток в скі-хафпайпі на Іграх
20:35, 20 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершилися змагання з фрістайлу серед жінок у дисципліні скі-хафпайп, де олімпійською чемпіонкою стала американка Медді Боумен.
Медді Боумен / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, за регламентом змагань 12 найсильніших спортсменок за підсумками кваліфікації виконували у фіналі по дві спроби, а в залік йшов кращий результат.
Сьогодні у фіналі змагалися 11 спортсменок, тому що француженка Анаіс Карадо на старт не вийшла.
У підсумку, Боумен набрала 89,00 балів, слідом за нею розташувалися в турнірній таблиці француженка Марі Мартінод - 85,40 і Аяна Онозука з Японії - 83,40.
Представників України в цьому виді програми не було.
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