Американка Боумен виграла змагання фристайлисток в скі-хафпайпі на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за регламентом змагань 12 найсильніших спортсменок за підсумками кваліфікації виконували у фіналі по дві спроби, а в залік йшов кращий результат.

Сьогодні у фіналі змагалися 11 спортсменок, тому що француженка Анаіс Карадо на старт не вийшла.

У підсумку, Боумен набрала 89,00 балів, слідом за нею розташувалися в турнірній таблиці француженка Марі Мартінод - 85,40 і Аяна Онозука з Японії - 83,40.

Представників України в цьому виді програми не було.