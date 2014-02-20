Збірна Норвегії виграла змагання Ігор у командному лижному двоєборстві

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми брали участь дев'ять національних збірних.

Норвежці, у складі яких виступали Йорген Граабак, Хавард Клементсен, Магнус Крог і Магнус Моан, займали третє місце після першого виду програми - стрибків з трампліну. Перед початком лижної естафети їх відставання від лідера зі збірної Німеччини складало 25 секунд. Тим не менш, вже в ході дистанції на лижні утворилася трійка лідерів (друге місце після стрибків займала команда Австрії), де спортсмени їхали щільною групою і ніхто не робив спроб відірватися від суперників.

У фінішному створі найбільш швидким виявився Моан. Він на 0,3 секунди був швидше представника збірної Німеччини. Третіми фінішували австрійці з відставанням в 3,4 секунди.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.