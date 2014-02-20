Весь п'єдестал на змаганнях фрістайлістів зі скі-кросу на Іграх зайняли французи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання у цьому виді програми проходили за системою плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу.

У фінальному заїзді компанію трьом французам склав спортсмен з Канади, але вже внизу траси, незадовго до фінішу він впав.

У підсумку, першим фінішну лінію перетнув Жан-Фредерік Шапюі (в цьому виді програми результат не фіксується), а компанію на п'єдесталі йому склали Арно Боволента і Джонатан Мідоль.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.