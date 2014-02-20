Весь п'єдестал на змаганнях фрістайлістів зі скі-кросу на Іграх зайняли французи
12:56, 20 лютого 2014Спорт
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У Сочі розіграний перший комплект нагород дня, де в дисципліні скі-крос у змаганнях з фрістайлу весь п'єдестал пошани зайняли спортсмени збірної Франції.
Шапюі (на передньому плані) / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання у цьому виді програми проходили за системою плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу.
У фінальному заїзді компанію трьом французам склав спортсмен з Канади, але вже внизу траси, незадовго до фінішу він впав.
У підсумку, першим фінішну лінію перетнув Жан-Фредерік Шапюі (в цьому виді програми результат не фіксується), а компанію на п'єдесталі йому склали Арно Боволента і Джонатан Мідоль.
Представників збірної України в цьому виді програми не було.
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