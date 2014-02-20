Олімпійці хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в Україні

Як повідомляє прес-служба НОК України, олімпійці хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих співвітчизників в Україні.

Спортсмени, тренери та члени офіційної делегації ще раз висловили слова співчуття та скорботи рідним й близьким жертв, а також зазначили, що щиро розділяють горе та глибоко сумують щодо трагічних подій на рідній землі.

«Для нас всіх це дуже непростий час, адже вдома залишилися рідні, близькі, друзі, співвітчизники. Ми переживаємо та хвилюємося за них. Беручи участь в Олімпійських іграх, ми прагнемо з честю та гідністю представити народ України», - наголосив Бубка.

Українські олімпійці розділяють День жалоби в Україні, вивісивши чорні жалобні стрічки на державних прапорах Олімпійського селища.

Як повідомляв УНІАН, напередодні від подальшої участі в Іграх відмовилась гірськолижниця Богдан Мацьоцька. Разом з нею з Сочі поїхав тренер та батько спортсменки Олег Мацьоцький. Окрім того, вчора вранці не стартували в командному спринті представниці жіночої збірної України з лижного спорту, яким Міжнародний олімпійський комітет не дозволив вийти на старт з чорними стрічками на формі. Мовляв, це не передбачено Олімпійською хартією.