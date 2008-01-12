Результати 22-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 22-го туру англійської Прем`єр-ліги.

Міддлсбро - Ліверпуль 1:1 (Боатенг 25 - Торрес 71)

Челсі - Тоттенхем 2:0 (Беллетті 19, Райт-Філіпс 80). Анелька вперше зіграв за Челсі, вийшовши на заміну на 58-й хвилині.

Евертон - Манчестер Сіті 1:0 (Лескотт 31)

Вест Хем - Фулхем 2:1 (Аштон 28, А.Фердінанд 69 - Саймон Девіс 8)

Дербі - Віган 0:1 (Сиб`єрські 82)

Арсенал - Бірмінгем 1:1 (Адебайор 20 пен. – О`Коннор 48)

Астон Вілла - Редінг 3:1 (Карью 22, Лаурсен 55, Кар`ю 88 - Харпер 90)

МЮ - Ньюкасл 6:0 (Роналду 49, 70, 88, Тевес 55, 90+2, Фердинанд 85).

На завтра призначені матчі Сандерленд - Портсмут і Болтон - Блекберн, але на верхню частину таблиці вони не можуть вплинути.

За підсумками туру тройка лідерів: Арсенал і МЮ (51 очко), Челсі (47).

Їх найближчі переслідувачі: МСіті, Ліверпуль, Евертон і Астон Вілла (по 39).

Портсмут (34), Блекберн (33) и Вест Хем (32), Ньюкасл (26), Тоттенхем (24), Редінг (22), Міддлсбро (21), Болтон і Віган (по 20), Бірмінгем (19), Сандерленд (17), Фулхем (15) и Дербі (7).