Київський «Будівельник» вийшов у Топ-16 Кубка Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чинний чемпіон України, який виступає у другому за значимістю єврокубку, зумів вистояти у напруженному матчі на «Арені Стожице» в Любляні, де у вересні минулого року відбувся фінал чемпіонату Європи з баскетболу.

Кияни виграли першу чверть з перевагою у п'ять очок (22:17), яке зуміли втримати до великої перерви. Друга чверть завершилася внічию (23:23). Потім словенці зуміли скоротити відставання до мінімального, вигравши третю 10-хвилинку (22:19), але в кінцівці, кияни не тільки втримали перевагу, але й збільшили його на два пункти (23:21).

Кращим гравцем у складі переможців став Даріуш Лавринович, набрав 18 очок, а також зробив 5 підбирань, 5 передач і 2 перехоплення.

Таким чином, команда завершила груповий етап з показниками в турнірній таблиці 4 перемоги при 2 поразках, посівши друге місце. Переможцем групи став ізраїльський «Ха-Поель», що також має показники 4/2, але має перевагу в очному протистоянні з «будівельниками».

В 1/8 фіналу Кубка Європи «Будівельник» зіграє з французьким «Нантерром». Перший матч пройде в Києві, матч-відповідь - на майданчику суперника. Про дати проведення матчів інформації на сайті турніру поки немає.