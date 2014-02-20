Шовковський просить УЄФА про хвилину мовчання під час матчу з "Валенсією"
01:22, 20 лютого 2014Спорт
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Воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський надіслав запит в УЄФА з пропозицією провести хвилину мовчання у пам'ять жертв сутичок в Києві під час матчу "Динамо" - "Валенсія".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Було підняте питання щодо хвилини мовчання та чорних пов'язок на рукаві на знак скорботи за загиблими людьми. Чекаємо відповіді від представників УЄФА", - зазначив Шовковський.
Окрім того, воротар зазначив, що розуміє, що матч відбудеться на фоні загострення політичної ситуації в Україні, і пообіцяв зробити для перемоги все, що від нього залежатиме.
"Але я зобов'язаний вийти і зробити все, що є в моїх силах, щоб перемогти, якщо я буду грати! І як капітан я не можу піти, залишивши свою команду!" - написав Шовковський.
Як відомо, матч "Динамо"- "Валенсія", який відбудеться 20 лютого, перенесли з Києва на Кіпр.
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