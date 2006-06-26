Завершився матч Італія – Австралія

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу Італія – Австралія перемогу отримали італійці – 1:0. Єдиний гол на п`ятій доданій хвилині з пенальті забив Франческо Тотті. Правомірність 11-метрового штрафного удару напевно викличе багато суперечок. Відзначимо, що Італія з 51-й хвилини грала в меншості.

У першому таймі європейці, всупереч очікуванням, не мали переваги, а за часом володіння м`ячем навіть поступалися суперникам. Проте, більше небезпечних моментів бути створено біля воріт австралійців. Лука Тоні (двічі) і Альберто Джілардіно могли вивести Італії вперед. У представників Зеленого континенту шанс відрізнитися мав Скотт Чіпперфільд, але упевнено зіграв воротар Джанлуїджі Буффон.

На 51-й хвилині суддя матчу Луіс Медіна Канталехо (Іспанія) залишив італійців удесятьох, оцінивши грубий підкат Марко Матерацци червоною карткою. Збірна Австралії захопила ініціативу і територію, але по-справжньому небезпечні моменти створювала рідко. Запам`ятався удар головою Тіма Кейхілла (після подачі кутового), але м`яч пройшов вище перекладини.

Розв`язка наступила на п`ятій доданій хвилині. Лівий захисник італійців Фабіо Гроссо з свого флангу увійшов до штрафної, і Лукас Нілл завчасно впав йому напереріз. Гроссо мав нагоду оббігти або перестрибнути суперника, але повважав за краще спіткнутися об корпус Нілла. Канталехо призначив пенальті, а Франческо Тотті (він замінив Алессандро Дель П`єро на 75-й хвилині) забив переможний гол – 1:0. Тут же прозвучав фінальний свисток.

Італія стала п`ятою збірною, що вийшла в 1/4 фіналу. У другому раунді плей-офф вона зустрінеться з переможцем матчу Швейцарія – Україна.

Лєнта.ру