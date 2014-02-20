Сьогодні в Сочі розіграють шість комплектів нагород

Як повідомляє кореспондент УНІАН, нагороди розіграють у жіночих керлінгу, хокеї і одиночному фігурному катанні, лижному двоборстві (командні змагання у чоловіків), і дві медалі у фрістайлі - жіночому скі-хафпайпі та чоловічому скі-кросі.

Українці ні в одному з видів програми участі не беруть.

Теоретично, в турнірі фігуристок могла брати участь Наталія Попова, але за підсумками короткої програми, яка відбулася напередодні, вона зайняла 28-е місце при 30 учасницях та у фінал - довільну програму - не потрапила.

Зазначимо також, що в матчі за бронзові медалі в керлінгу зійдуться команди Німеччини та Швейцарії, а у фіналі - Швеції і Канади.

У хокейних змаганнях бронзу розіграють команди Швейцарії та Швеції, а золото - Канади і США.