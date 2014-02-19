Збірні США і Канади вийшли в півфінал олімпійського хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, американці обіграли команду Чехії з рахунком 5:2, а канадці були сильнішими за збірну Латвії - 2:1.

Збірна США вже в першому періоді створила собі комфортну перевагу у дві шайби - 3:1. Рахунок вже на 2-й хвилині гри відкрив Джеймс Реймсдік. І хоч на 5-й хвилині Алекс Хемскі зрівняв результат, надалі американці перехопили ініціативу. На 15-й хвилині Джастін Браун знову вивів американців вперед, а за 2 секунди до кінця періоду Девід Бэйкс збільшив перевагу до двох шайб. В середині другого періоду Зак Парізе довів рахунок до розгромного - 4:1. А в заключній 20-хвилинці команди обмінялися голами. Відзначилися Філ Кессел і Хемскі, який оформив дубль - 5:2.

У свою чергу, збірна Канади набагато складніше здолала скромну команду Латвії. Рахунок на 14-й хвилині першого періоду відкрив Патрік Шарп. Але, через 2 хвилини, Лауріс Дарзіньш відновив рівновагу. Вийти вперед канадці зуміли лише на 52-й хвилині, коли вирішальний гол забив Ши Уебер - 2:1.

Раніше сьогодні збірна Швеції переграла команду Словенії - 5:0, а Фінляндія була сильнішою за Росію - 3:1.

Таким чином, у півфіналах зійдуться Фінляндія - Швеція і Канада - США.