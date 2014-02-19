Збірна Норвегії вийшла на перше місце в загальнокомандному заліку Ігор у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні збірна Норвегії виграла дві золоті медалі.

Героями дня стали жіночий дует лижниць у командному спринті і четвірка біатлоністів у змішаній естафеті.

Таким чином, норвежці, які ще напередодні відставали від збірної Німеччини на одну золоту медаль, вийшли на перше місце в таблиці.

На даний момент на рахунку олімпійців Норвегії 9 золотих, 4 срібні та 7 бронзових нагород. Далі йдуть команди Німеччини (8-3-4), США (7-5-11), Росії (6-9-7), Голландії (6-7-9) і Швейцарії (6-3-1). По 5 золотих медалей у команд Канади (5-9-4) і Білорусі (5-0-1). Чотири медалі - всі золоті - у команди Польщі, по 3 у Франції (3-2-6) і Китаю (3-2-1).

Усього золоті медалі на рахунку 20 національних збірних.

Лідером за загальною кількістю нагород є збірна США - 23. По 22 медалі у Росії та Голландії.

На рахунку збірної України, як і раніше, одна бронзова медаль і команда замикає таблицю країн-медалістів Ігор, ділячи 25-26 місця з командою Казахстану.