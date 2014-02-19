Збірна Норвегії вийшла на перше місце в загальнокомандному заліку Ігор у Сочі
У Сочі розіграні всі медалі дванадцятого змагального дня XXII Зимових Олімпійських ігор, за підсумками якого лідером загальнокомандного заліку стала збірна Норвегії.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні збірна Норвегії виграла дві золоті медалі.
Героями дня стали жіночий дует лижниць у командному спринті і четвірка біатлоністів у змішаній естафеті.
Таким чином, норвежці, які ще напередодні відставали від збірної Німеччини на одну золоту медаль, вийшли на перше місце в таблиці.
На даний момент на рахунку олімпійців Норвегії 9 золотих, 4 срібні та 7 бронзових нагород. Далі йдуть команди Німеччини (8-3-4), США (7-5-11), Росії (6-9-7), Голландії (6-7-9) і Швейцарії (6-3-1). По 5 золотих медалей у команд Канади (5-9-4) і Білорусі (5-0-1). Чотири медалі - всі золоті - у команди Польщі, по 3 у Франції (3-2-6) і Китаю (3-2-1).
Усього золоті медалі на рахунку 20 національних збірних.
Лідером за загальною кількістю нагород є збірна США - 23. По 22 медалі у Росії та Голландії.
На рахунку збірної України, як і раніше, одна бронзова медаль і команда замикає таблицю країн-медалістів Ігор, ділячи 25-26 місця з командою Казахстану.