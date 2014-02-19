Канадський дует виграв змагання бобслеїсток на Іграх у Сочі
20:15, 19 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився черговий розіграш медалей, де у жіночому бобслеї олімпійськими чемпіонками став дует з Канади.
Збірна канади з бобслею / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні брали участь 19 екіпажів.
Канадський екіпаж у складі Кейлі Хамфріс і Хезер Мойс подолав дистанцію за сумою чотирьох спроб за 3 хвилини 50,61 секунди. На 0,10 секунди від канадок відстала команда США-1. Третім фінішував другий екіпаж збірної США, відставання якого склало рівно секунду.
Збірна України в цьому виді програми представлена не була.
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