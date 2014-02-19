Канадський дует виграв змагання бобслеїсток на Іграх у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні брали участь 19 екіпажів.

Канадський екіпаж у складі Кейлі Хамфріс і Хезер Мойс подолав дистанцію за сумою чотирьох спроб за 3 хвилини 50,61 секунди. На 0,10 секунди від канадок відстала команда США-1. Третім фінішував другий екіпаж збірної США, відставання якого склало рівно секунду.

Збірна України в цьому виді програми представлена не була.