Українські паралімпійці відмінили церемонію проводів команди до Сочі через вбивства людей

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"У зв'язку з наявними подіями в Україні, зі смертями людей та з критичністю ситуації в нашій державі, не відбудеться урочиста церемонія проводів національної паралімпійської збірної команди України на ХІ зимові Паралімпійські ігри в Сочі, що планувалась на п'ятницю 21 лютого 2014 року. Сподіваємось, усі з розумінням поставляться до цієї новини", - сказано в заяві паралімпійсьої команди.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що українські лижниці не захотіли змагатися на Олімпіаді через події в Україні в командному спринті. Проте, Національний олімпійських комітет України назвав офіційною причиною відмови українок виходити на старт травму однієї зі спортсменок.

Зимові Паралімпійські ігри Сочі-2014 відбудуться з 7 по 16 березня.