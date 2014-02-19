Чешка Саблікова виграла змагання Ігор у ковзанярському спорті на дистанції 5000 метрів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми за медалі боролися 16 спортсменок.

Саблікова бігла в сьомому, передостанньому, забігу і показала результат 6 хвилин, 51,54 секунди. Слідом за нею в тому ж забігу фінішувала голландка Ірен Вюст, яка показала другий результат і в загальному заліку - відставання 2,74 секунди. Третє місце у ще однієї голландки Карін Клейбекер - 4,12 секунди відставання.

Представників України в цьому виді програми не було.