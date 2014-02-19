Збірна Росії програла Фінляндії в чвертьфіналі хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, фіни здобули вольову перемогу, програючи по ходу матчу.

Рахунок вже на 8-й хвилині гри відкрив Ілля Ковальчук, вразивши ворота суперників відмінним кистьовим кидком з синьої лінії. Але, ще до кінця стартової 20-хвилинки, Юхаматті Алтонен зрівняв результат, а лідер фінської збірної Теему Селянне вивів свою команду вперед. А вже в другому періоді, на 26-й хвилині, Мікаель Гранлунд після передачі Селянне збільшив перевагу своєї команди до двох шайб - 3:1.

У час, що залишився росіяни мали перевагу, але реалізувати її жодного разу так і не змогли.

Як повідомляв УНІАН, у першому чвертьфіналі збірна Швеції переграла команду Словенії з рахунком 5:0. У півфіналі зійдуться Швеція і Фінляндія. В інших чвертьфіналах, які відбудуться пізніше ввечері, зійдуться Канада - Латвія і США - Чехія.