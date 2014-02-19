Матч «Динамо» - «Валенсія» перенесли на Кіпр: сайт «Валенсії»

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Трохи пізніше на офіційному сайті ФК "Динамо" з'явилося повідомлення, яке підтверджує перенесення гри: "Тим часом, отримавши звістку про оголошення президентом України 20 лютого днем жалоби за жертвами останніх трагічних подій «Валенсія» звернулася до ФК «Гранада» про перенесення матчу 25-го туру чемпіонату Іспанії з неділі на понеділок і вже отримала згоду від андалузийского клубу. Дочекавшись від УЄФА рішення про перенесення гри на Кіпр, валенсійці вилетіли в Никосию. Тренерський штаб команди вирішив залучити на гру проти «біло-синіх» 20 футболістів".

Як повідомляв УНІАН, ще сьогодні вранці на сайті "Динамо" була інформація про те, що матч відбудеться в Києві.