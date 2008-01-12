Суркіс сподівається добитися матчів Євро-2012 для Харкова й Одеси

31 січня у Загребі (Хорватія) відбудеться XXXII Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), на якому планується розглянути питання про розширення формату фінальної частини чемпіонату Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, на минулорічному черговому Конгресі УЄФА національні асоціації підтримали ідею проведення досліджень з приводу можливого збільшення кількості учасників фіналів Євро.

Прес-служба зазначає, що Конгрес 2008 року мав відбутися у Києві, однак після перемоги України та Польщі в тендері на проведення фіналу Євро-2012 Федерація футболу України на прохання УЄФА поступилася правом прийняти делегатів усіх 53-х асоціацій Хорватії.

Напередодні Конгресу відбудуться два засідання Виконкому УЄФА, на яких нашу країну представлятиме президент ФФУ Григорій СУРКІС.

Також в повідомлення нагадується, що Г.СУРКІС є прихильником розширення кількості фіналістів Євро уже з 2012 року, адже, попри всі інші вигоди, це зокрема гарантує проведення матчів Євро-2012 у містах, що наразі вважаються резервними, зокрема, в Україні − це Харків та Одеса.

Презентація проекту розширення формату фінальної частини чемпіонату континенту, цілком вірогідно, може переконати делегатів Конгресу та членів Виконкому УЄФА, що збільшення кількості фіналістів Євро вже з 2012 року стане черговим кроком на шляху популяризації футболу. Однак, торік представники УЄФА неодноразово заявляли, що розширення, якщо й буде, то лише з фіналу 2016 року.