Матч Ліги Європи «Динамо» - «Валенсія» повинен відбутися на НСК «Олімпійський» 20 лютого
На НСК «Олімпійський» відбулася традиційна передматчева нарада представників УЄФА та організаторів поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» (Київ, Україна) та «Валенсія» (Іспанія).
Нарада пройшла в спокійній та діловій атмосфері, повідомляє прес-служба ФК «Динамо».
За його підсумками підтверджено, що перша гра між суперниками відбудеться, як і планувалося, в Києві на НСК «Олімпійський» у четвер 20 лютого. Початок зустрічі о 20.00.
З іншого боку, іспанське видання AS повідомляє, що «Валенсія» чекає підтвердження від УЄФА про перенесення матчу, який не може відбутися у столиці України через конфліктну ситуацію та оголошення президентом країни дня національного трауру.
В даний момент розглядається варіант перенесення поєдинку на п'ятницю, і в такому випадку матч буде прийнятий донецькій «Донбас Ареною».
Делегація «Валенсії» досі не вилетіла до Києва. Додамо, що у разі перенесення матчу Ліги Європи, швидше за все, буде зміщена і дата проведення матчу «Валенсії» в чемпіонаті Іспанії (з «Гранадою»).
Як повідомляв УНІАН, «Валенсія» оскаржує рішення про проведення матчу в Києві в УЄФА, грунтуючись на тому, що є загроза безпеки учасників матчу через події в центрі Києва.