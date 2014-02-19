Чоловічий командний спринт в лижних гонках на Іграх в Сочі виграла збірна Фінляндії

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фінальній гонці брали участь 10 найсильніших команд світу.

Краще за всіх дистанцію подолали Ліво Нісконен і Самі Яухоярви. Шість етапів (по три на кожного) вони проїхали з підсумковим результатом 23 хвилини 14,89 секунди. Другою фінішувала збірна Росії - 0,97 секунди відставання, третьою - команда Швеції - 15,12 секунди програшу.

Збірна України, у складі Руслан Перехода - Олексій Красовський, посіла 11-е місце у другому півфіналі з 12 команд-учасниць.