Жіноча збірна Норвегії виграла командний спринт на Іграх у лижних гонках

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні спортсменки змагалися за системою плей-офф у два кола - півфінали і фінал.

Збірна Норвегії, в складі Ігвільд Эстберг і Маріт Бьорген виграла з явною перевагою над іншими конкурентами, показавши результат 16 хвилин 04,05 секунди. Друге місце на рахунку збірної Фінляндії, з відставанням від чемпіонок у 9,09 секунди, третє - у Швеції - 19,77 секунд відставання.

Нагадаємо, що збірна України відмовилася від участі у змаганнях. Пізніше, в прес-службі Національного олімпійського комітету України пояснили відмову травмою Катерини Сердюк.