Жіноча збірна Норвегії виграла командний спринт на Іграх у лижних гонках
14:05, 19 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився жіночий командний турнір у спринті в лижних гонках на Іграх, де олімпійським чемпіоном стала команда Норвегії.
Маріт Бйорген / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні спортсменки змагалися за системою плей-офф у два кола - півфінали і фінал.
Збірна Норвегії, в складі Ігвільд Эстберг і Маріт Бьорген виграла з явною перевагою над іншими конкурентами, показавши результат 16 хвилин 04,05 секунди. Друге місце на рахунку збірної Фінляндії, з відставанням від чемпіонок у 9,09 секунди, третє - у Швеції - 19,77 секунд відставання.
Нагадаємо, що збірна України відмовилася від участі у змаганнях. Пізніше, в прес-службі Національного олімпійського комітету України пояснили відмову травмою Катерини Сердюк.
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