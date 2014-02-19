Американець Лігеті виграв змагання в гірськолижному спорті на Іграх в гігантському слаломі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні спортсмени здійснили дві спроби і в залік йшла сума результатів.

Лігеті спочатку вважався фаворитом і вже в першій спробі показав найкращий час серед всіх учасників, випередивши найближчого суперника більш ніж на секунду. У другому заїзді американець кілька разів грубо помилився, ледь не вилетів з траси, але зумів втриматися і доїхати до фінішу з 14-м результатом за підсумками другої спроби. Тим не менш, в сумі він виявився неперевершеним.

Лігеті показав загальний результат 2 хвилини 45,29 секунди, випередивши найближчого опонента на 0,48 секунди. Друге місце зайняв француз Стів Місілье, третє - ще один француз Алексіс Пентюро, який відстав від переможця на 0,64 секунди.

Українець Дмитро Мицак після першого заїзду займає 67-е місце. Другу спробу, на даний момент, він ще не виконав.