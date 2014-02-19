У паралельному слаломі Ігор в сноуборді чемпіонами стали швейцарка Куммер і росіянин Уайлд

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми спортсмени змагалися за системою плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу.

У жінок боротьбу за золото в очному протистоянні вели японка Томока Такеучи і Куммер. У першому заїзді японка забезпечила собі перевагу в 0,30 секунди. Але, у другій спробі японка багато програвала, спробувала ризикнути і впала. У підсумку, Куммер перемогла за явною перевагою. Бронзовим призером Ігор стала Олена Заварзіна з Росії.

У чоловіків у фіналі швейцарець Невін Гальмаріні в першій спробі отримав перевагу над Уайлдом в 0,54 секунди. Але, також як і в жіночому заїзді, у другій спробі фаворит став програвати, занервував, спробував ризикнути і зробив помилку. Росіянин виграв за явною перевагою. Бронзу здобув словенець Жан Кошир.

Як повідомляв УНІАН, українці Анна-Марія Чундак та Йосип Пеняк припинили боротьбу за медалі ще на стадії кваліфікаційного турніру, не потрапивши в 1/8 фіналу, 16 найкращих спортсменів.