НОК пояснив відсутність команди лижниць на старті спринту Ігор травмою Сердюк

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті.

За офіційною інформацією напередодні старту на тренуванні одна із членів команди – Катерина Сердюк, отримала травму спини. Спортсменка одразу звернулася та отримала допомогу в «Червоній Поляні» олімпійського Сочі. Наразі спортсменка проходить курс реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо що збірна України з лижних гонок не стартувала в командному спринті Ігор. Офіційної інформації про травму когось зі спортсменів до старту змагань не було.