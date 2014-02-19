НОК пояснив відсутність команди лижниць на старті спринту Ігор травмою Сердюк

12:59, 19 лютого 2014
Спорт
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В сьогоднішніх змаганнях в командному спринті з лижних гонок класичним стилем українська команда не виступила через травму спортсменки.

Сочи / Фото : REUTERS

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті.

За офіційною інформацією напередодні старту на тренуванні одна із членів команди – Катерина Сердюк, отримала травму спини. Спортсменка одразу звернулася та отримала допомогу в «Червоній Поляні» олімпійського Сочі. Наразі спортсменка проходить курс реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо що збірна України з лижних гонок не стартувала в командному спринті Ігор. Офіційної інформації про травму когось зі спортсменів до старту змагань не було.

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