НОК пояснив відсутність команди лижниць на старті спринту Ігор травмою Сердюк
12:59, 19 лютого 2014Спорт
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В сьогоднішніх змаганнях в командному спринті з лижних гонок класичним стилем українська команда не виступила через травму спортсменки.
Сочи / Фото : REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті.
За офіційною інформацією напередодні старту на тренуванні одна із членів команди – Катерина Сердюк, отримала травму спини. Спортсменка одразу звернулася та отримала допомогу в «Червоній Поляні» олімпійського Сочі. Наразі спортсменка проходить курс реабілітації.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо що збірна України з лижних гонок не стартувала в командному спринті Ігор. Офіційної інформації про травму когось зі спортсменів до старту змагань не було.
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