Українські лижниці не вийшли на старт у командному спринті Ігор з невідомих причин

12:00, 19 лютого 2014
Спорт
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Команда українських лижниць у складі Марина Лісогор та Катерина Сердюк не вийшла на старт півфіналу спринтерських змагань Олімпіади.

Сочи / Фото : REUTERS

Як повідомляє кореспондент УНІАН, офіційно причина відмови названа не була.

Обидві спортсменки знаходяться в хорошій формі, травм немає.

Найближчим часом повинно бути зроблено офіційну заяву з приводу відмови команди виходити на старт змагань.

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