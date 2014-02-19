Українські лижниці не вийшли на старт у командному спринті Ігор з невідомих причин
12:00, 19 лютого 2014Спорт
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Команда українських лижниць у складі Марина Лісогор та Катерина Сердюк не вийшла на старт півфіналу спринтерських змагань Олімпіади.
Сочи / Фото : REUTERS
Як повідомляє кореспондент УНІАН, офіційно причина відмови названа не була.
Обидві спортсменки знаходяться в хорошій формі, травм немає.
Найближчим часом повинно бути зроблено офіційну заяву з приводу відмови команди виходити на старт змагань.
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