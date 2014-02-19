Українські лижниці не вийшли на старт у командному спринті Ігор з невідомих причин

Команда українських лижниць у складі Марина Лісогор та Катерина Сердюк не вийшла на старт півфіналу спринтерських змагань Олімпіади.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, офіційно причина відмови названа не була. Обидві спортсменки знаходяться в хорошій формі, травм немає. Найближчим часом повинно бути зроблено офіційну заяву з приводу відмови команди виходити на старт змагань.

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