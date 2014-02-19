Сноубордісти Чундак та Пеняк вибули з боротьби в паралельному слаломі на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, представники України не змогли пройти далі кваліфікаційного турніру.

Чундак у своєму кваліфікаційному заїзді показала результат 1 хвилина 53,71 секунди. Цього їй вистачило для того, щоб зайняти 21-е місце, в той час як в 1/8 фіналу проходили тільки 16 кращих спортсменок.

У свою чергу, Пеняк у кваліфікаційному заїзді показав результат 1 хвилина 41,14 секунди. Він посів у загальному списку 23-е місце, також не потрапивши до плей-офф.

Фінальні заїзди в сноуборді відбудуться о 12.30 за київським часом.