Сноубордісти Чундак та Пеняк вибули з боротьби в паралельному слаломі на Іграх
10:15, 19 лютого 2014Спорт
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У Сочі проходить розіграш першого комплекту нагород дня у дисципліні паралельний слалом в сноуборді, де вже припинили боротьбу українці Анна-Марі Чундак та Йосип Пеняк.
Паралельний слалом / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, представники України не змогли пройти далі кваліфікаційного турніру.
Чундак у своєму кваліфікаційному заїзді показала результат 1 хвилина 53,71 секунди. Цього їй вистачило для того, щоб зайняти 21-е місце, в той час як в 1/8 фіналу проходили тільки 16 кращих спортсменок.
У свою чергу, Пеняк у кваліфікаційному заїзді показав результат 1 хвилина 41,14 секунди. Він посів у загальному списку 23-е місце, також не потрапивши до плей-офф.
Фінальні заїзди в сноуборді відбудуться о 12.30 за київським часом.
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