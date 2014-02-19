Сьогодні в Сочі буде розіграно вісім комплектів нагород

Як повідомляє кореспондент УНІАН, представники збірної України візьмуть участь у шести змаганнях.

Втім, шанси на завоювання медалей у всіх видах програми окрім біатлону суто теоретичні.

У біатлоні відбудеться змішана естафета, в якій візьмуть участь у кожній команді по дві жінки і двоє чоловіків. Збірну України в цій гонці представлять Наталія Бурдига, Марія Панфілова, Андрій Дериземля та Сергій Семенов. Враховуючи жіночу половину складу можна зробити висновок, що тренерський штаб збірної України вирішив пожертвувати боротьбою за медалі у цій гонці, роблячи приціл на жіночу естафету, де шансів на нагороди набагато більше. Лідери жіночої збірної у повному складі пропускають змішану естафету - сестри Семеренко, Підгрушна і Джима. Відповідно, розраховувати на медалі, швидше за все, не доведеться.

Ще дві команди - жіноча і чоловіча - представлять Україну в командному спринті у лижників. У жіночій команді виступатимуть Марина Лісогор та Катерина Сердюк, в чоловічій - Руслан Перехода і Олексій Красовський.

У розіграші двох нагород у змаганнях зі сноуборду в паралельному гігантському слаломі - у чоловіків і жінок - Україну представлять Анна-Марія Чундак та Йосип Пеняк.

Нарешті, в чоловічих гірськолижних змаганнях у гігантському слаломі Україну представить Дмитро Мицак.

Без участі представників збірної України пройдуть змагання у ковзанярському спорті серед жінок (забіг на 5000 метрів) та в жіночому ж бобслеї.