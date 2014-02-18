Збірна Норвегії звела до мінімуму відставання від Німеччини в загальнокомандному заліку

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на даний момент у норвежців 7 золотих нагород, в той час як у німців - вісім.

Збірна Норвегії за день завоювала відразу дві золоті медалі Ігор - чемпіонами стали біатлоніст Еміль-Хегле Свендсен і двоборець Йорген Граабак.

Таким чином, у збірної Німеччини зараз 8 золотих, 3 срібних і 3 бронзові медалі. Далі йдуть Норвегія (7-4-7), Голландія (6-6-8) і США (6-4-10). Ще у трьох збірних по 5 золотих нагород - Росії (5-8-6), Швейцарії (5-2-1) і Білорусі (5-0-1). Усього золоті нагороди на рахунку 19 національних збірних.

За кількістю медалей лідирують Нідерланди та США - по 20. 19 нагород на рахунку збірної Росії.

На рахунку збірної України, як і раніше, 1 бронзова нагорода і вона замикає таблицю медалістів, ділячи зі збірною Казахстану 25-26 місця.