Американець Вайз став першим в історії чемпіоном Ігор зі сноуборду в дисципліні скі-хафпайп

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні 12 кращих спортсменів за підсумками кваліфікації виконували по дві спроби, з яких у залік йшла краща.

Вайз лідирував вже після першої спроби, показавши результат 92,00 бали. У другій він виходив на старт передостаннім, у статусі лідера, але, не гарантувавши собі чемпіонський титул. У підсумку, спортсмену довелося ризикувати, і він не виконав один із стрибків, вдарившись об край жолоба траси. За другу спробу він отримав лише 3,40 бали. Тим не менш, американець зумів зберегти лідерство, так як канадець Джастін Дорей, що йшов за ним, також грубо помилився.

Друге місце в цій дисципліні завоював канадець Майкл Редл - 90,60 бали, третій - Кевін Роллан з Франції - 88,60.

Представників України в цьому виді програми не було.